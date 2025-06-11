"Богатая" девушка Лепса оказалась из простой семьи: деньги были, да сплыли

Однажды Григорий Лепс сказал, что женится на Авроре Кибе летом. Только вот не уточнил — в каком году.

А может, овчинка и не стоит выделки? И Киба не такая уж выгодная партия для Григория Викторовича?

Аврора действительно из обеспеченной семьи и с детства вращается в высшем обществе. Так, ее имя упоминалось в журнале Tatler. А это издание специализируется на жизни богатых и знаменитых.

Судя по ее социальным сетям, Аврора — любительница гедонизма и роскошного отдыха. На своей странице она публикует фотографии из Ниццы, Тосканы, с озера Гарда и других мест, где любят отдыхать состоятельные люди. Но есть подозрения, что Аврора пускает подписчикам лишь пыль в глаза.

Чем владеет и чем занимается мать Авроры Кибы, Татьяна

По информации, полученной "КП", родители Авроры, занимающиеся бизнесом, столкнулись с проблемами. Большинство их компаний закрылись, а оставшиеся не приносят значительной прибыли.

На мать Авроры, Татьяну, зарегистрировано пять компаний. Четыре из них занимаются управлением коммерческой недвижимостью, а одна — оптовой торговлей напитками.

Чистая прибыль этих фирм за 2023 год составила 8 миллионов рублей. Не так уж много для поддержания роскошного образа жизни, к которому так стремится Аврора.

В собственности Татьяны также находится подержанный автомобиль Range Rover 2014 года выпуска. Его стоимость составляет около 1,5–2 миллионов рублей. В то время как новые китайские автомобили могут стоить дороже.

Согласно данным судебных баз, четыре из пяти фирм Татьяны оказались вовлечены в судебные разбирательства. За последние несколько лет она проиграла суды на общую сумму 24,5 миллиона рублей.

Преимущественно иски связаны с хозяйственными спорами и невыполнением договорных обязательств по оказанию услуг.