"Модница недели" на шоу 'Мастер игры': невеста Лепса в платье с перфорацией, Бардо в розовой шубе и Рудова в корсете из нулевых годов

"Аврора Киба в стильном комплекте. Здесь очень интересно переплетается такая легкая перфорация и блеск. Эффектно смотрится мантия, подобранные в тон туфли.

Единственный минус — этот оттенок не очень идет Авроре Кибе, он слишком бледный для нее. Есть ощущение, что голова отдельно, а платье отдельно.

Было бы лучше взять более темный тон, например ненасыщенный фиолетовый. Но в целом интересно и под такую летнюю тропическую локацию подходит. 9 баллов"