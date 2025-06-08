"Модница недели" на шоу 'Мастер игры': невеста Лепса в платье с перфорацией, Бардо в розовой шубе и Рудова в корсете из нулевых годов

Рассмотрим повнимательнее наряды звездных дев, в которых те блистают на ТНТ в проекте "Мастер игры". Помогает нам во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.org
Аврора Киба
19-летняя невеста Григория Лепса — Аврора Киба — блистает на телеэкране в эффектном наряде с мантией.
Аврора Киба на шоу 'Мастер игры'. Фото: ТНТ
"Аврора Киба в стильном комплекте. Здесь очень интересно переплетается такая легкая перфорация и блеск. Эффектно смотрится мантия, подобранные в тон туфли.
Единственный минус — этот оттенок не очень идет Авроре Кибе, он слишком бледный для нее. Есть ощущение, что голова отдельно, а платье отдельно.
Было бы лучше взять более темный тон, например ненасыщенный фиолетовый. Но в целом интересно и под такую летнюю тропическую локацию подходит. 9 баллов"
Марго Овсянникова
Экс-участница 'Дома-2' и певица Марго Овсянникова предстала в образе дивы из двадцатых годов прошлого столетия.
Марго Овсянникова на шоу 'Мастер игры'. Фото: ТНТ
"В образе Марго Овсянниковой угадывается стиль и эстетика двадцатых годов, но при этом она очень стильно и современно обыграна.
Здесь все очень интересно — и прическа, и макияж. И даже вот такое глубокое декольте смотрится уместно, учитывая, что здесь мощные каблуки. Они не элегантные и изящные, а немножечко жестковатые.
То есть присутствует контраст гиперженственного и брутального, который сейчас в тренде. 10 баллов".
Наталия Бардо
Бывшая участница 'Дома-2', а ныне актриса Наталия Бардо удивила выбором наряда.
Наталия Бардо на шоу 'Мастер игры'. Фото: ТНТ
"Может быть, во время съемок была какая-то ультрахолодная погода… Наряд Наталии Бардо смотрится очень чужеродно. Хочется снять поскорее с нее эту шубу, чтобы она не получила тепловой удар.
Я не понимаю, зачем с такими объемными вещами носить распущенные волосы. В кадре это смотрится ужасно.
Выглядит все это очень плохо, несмотря даже на интересное сочетание розовых оттенков. 3 балла".
Наталья Рудова
Актриса Наталья Рудова предстала в корсете и джинсах. Спойлер: этот образ стал полным провалом звезды.
Наталья Рудова на шоу 'Мастер игры'. Фото: ТНТ
"Комплект Натальи Рудовой не виден полностью, но очевидно, что он не выдерживает никакой критики.
Это даже не то, чтобы плохая интерпретация нулевых, это копирование. Как будто просто она достала вещи, которые носила в то время. Даже на фотосессии уже так не одеваются.
Обсеченные кончики волос, крестик, корсет с голым животом. Есть ощущение, что это не современное фото, а фотография, сделанная в нулевые. 1 балл".
Подводим итоги
Победительницей модного баттла стала Марго Овсянникова. Второе место у невесты Григория Лепса Авроры Кибы. Третье, с огромным отставанием от лидеров, у Наталии Бардо.
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