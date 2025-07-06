"Модница недели" на выпускном: Серябкина в образе американской школьницы, Бузова без вау-эффекта и Гурцкая в блузе с фибулой

Ольга Бузова, Ольга Серябкина. Фото: Слава Павлов

Наряды звезд оценила модный эксперт Teleprogramma.org, исследователь моды Натали де Шан.

В Москве в последние выходные июня отгремел выпускной бал. Вчерашних школьников своими хитами порадовали звезды. А как они выглядели на сцене?

Помогает разобраться во всех деталях аутфитов знаменитостей модный эксперт Teleprogramma.org Натали де Шан, исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.

Диана Гурцкая: микс торжественного и повседневного

Певица Диана Гурцкая выбрала модное сочетание белой и джинсовой ткани. Блузу она украсила фибулой и выбрала акцентные украшения для себя.

Диана Гурцкая. Фото: Слава Павлов

"Диана Гурцкая продемонстрировала отличный микс торжественного и повседневного стилей. Это очень стильно и современно. Прекрасный баланс.

Не видно обуви. Но если она белая, то это вообще шикарно. Мне очень нравится блузка с интересной деталью, фибулой. Это такой прототип броши, которой раньше скалывали одежду. 9 баллов".

Татьяна Куртукова: полный провал

Исполнительница хита "Матушка-Земля" Татьяна Куртукова предстала на выпускном в платье жемчужного оттенка в пол. Но прогадала.

Татьяна Куртукова. Фото: Слава Павлов

"Очень неудачный, серо-зеленый оттенок у платья Татьяны Куртуковой. Он не подходит ни ее внешности, ни мероприятию. Еще и красно-белый пояс… Очень невнятное сочетание цветов.

Голову Татьяна украсила кокошником, вероятно, делая отсыл к стилю а-ля рус. Но учитывая, что это концерт, нужно было подобрать что-то более яркое и масштабное.

Весь образ непроработанный и невнятный. Дополнительно неряшливый вид создает мятая ткань. Конечно, сейчас, в эпоху, когда у нас очень много искусственных тканей, мятая ткань имитирует натуральность. В данном случае, видимо, тоже хотели имитировать натуральность. Но все равно глянцевый блеск, который выдает синтетику, присутствует. Мне кажется, что это полный провал. 3 балла".

Ольга Бузова: без вау-эффекта

Ольга Бузова продемонстрировала необычный для себя наряд. Обожающая одеваться в провокационные платья, на этот раз Ольга облачилась так, чтобы не было видно ни миллиметра ее тела. Что случилось, Оля? Выросла?

Ольга Бузова. Фото: Слава Павлов

"Образ Ольги Бузовой сбалансированный. Есть интересные детали. Но нет какого-то вау-эффекта.

Например, серебристые элементы, с одной стороны, привлекают к себе внимание. С другой — в совокупности с черным цветом немножечко теряются.

То есть здесь тоже есть баланс между торжественностью и каким-то таким более повседневным, деловым вариантом одежды.

Мне нравится, как перекликается бахрома ожерелья с полосками на жакете. Перекликаются и серебристые элементы в разных частях костюма. Что здесь вот эти вот полоски хрома на реле, а какие-то до полосы и полосы на пиджаке перекликаются. В целом отличный комплект. 9 баллов".

Ольга Серябкина: в образе американской старшеклассницы

Ольга Серябкина явилась на выпускном в толстовке, которую сняла со своего бойфренда-спортсмена. По крайней мере, выглядит все именно так!

Ольга Серябкина. Фото: Слава Павлов

"Платье Ольги Серябкиной больше напоминает толстовку. Меня смущает длина наряда. Учитывая возраст Ольги, хотелось бы видеть на ней что-то немного подлиннее, чем это микроплатье.

Плюс остроносые сапоги с эротической шнуровкой. Все вместе выглядит довольно провокационно.

Есть и элемент юмора. На платье написана фамилия Ольги. Это выглядит интересно, забавно и иронично.

В целом комплект создает образ школьницы-старшеклассницы, скорее американской, которая встречается с футболистом или бейсболистом.

Есть ощущение, что она сняла толстовку со своего парня. Очень сложный, интересный образ. 8 баллов".

Подводим итоги

Сегодня у нас две победительницы. Первое место поделили Ольга Бузова и Диана Гурцкая. На втором Ольга Серябкина. А аутсайдером стала Татьяна Куртукова.

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