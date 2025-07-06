"Модница недели" на выпускном: Серябкина в образе американской школьницы, Бузова без вау-эффекта и Гурцкая в блузе с фибулой

В Москве в последние выходные июня отгремел выпускной бал. Вчерашних школьников своими хитами порадовали звезды. А как они выглядели на сцене?
Помогает разобраться во всех деталях аутфитов знаменитостей модный эксперт Teleprogramma.org
Диана Гурцкая: микс торжественного и повседневного
Певица Диана Гурцкая выбрала модное сочетание белой и джинсовой ткани. Блузу она украсила фибулой и выбрала акцентные украшения для себя.
Диана Гурцкая. Фото: Слава Павлов
"Диана Гурцкая продемонстрировала отличный микс торжественного и повседневного стилей. Это очень стильно и современно. Прекрасный баланс.
Не видно обуви. Но если она белая, то это вообще шикарно. Мне очень нравится блузка с интересной деталью, фибулой. Это такой прототип броши, которой раньше скалывали одежду. 9 баллов".
Татьяна Куртукова: полный провал
Исполнительница хита "Матушка-Земля" Татьяна Куртукова предстала на выпускном в платье жемчужного оттенка в пол. Но прогадала.
Татьяна Куртукова. Фото: Слава Павлов
"Очень неудачный, серо-зеленый оттенок у платья Татьяны Куртуковой. Он не подходит ни ее внешности, ни мероприятию. Еще и красно-белый пояс… Очень невнятное сочетание цветов.
Голову Татьяна украсила кокошником, вероятно, делая отсыл к стилю а-ля рус. Но учитывая, что это концерт, нужно было подобрать что-то более яркое и масштабное.
Весь образ непроработанный и невнятный. Дополнительно неряшливый вид создает мятая ткань. Конечно, сейчас, в эпоху, когда у нас очень много искусственных тканей, мятая ткань имитирует натуральность. В данном случае, видимо, тоже хотели имитировать натуральность. Но все равно глянцевый блеск, который выдает синтетику, присутствует. Мне кажется, что это полный провал. 3 балла".
Ольга Бузова: без вау-эффекта
Ольга Бузова продемонстрировала необычный для себя наряд. Обожающая одеваться в провокационные платья, на этот раз Ольга облачилась так, чтобы не было видно ни миллиметра ее тела. Что случилось, Оля? Выросла?
Ольга Бузова. Фото: Слава Павлов
"Образ Ольги Бузовой сбалансированный. Есть интересные детали. Но нет какого-то вау-эффекта.
Например, серебристые элементы, с одной стороны, привлекают к себе внимание. С другой — в совокупности с черным цветом немножечко теряются.
То есть здесь тоже есть баланс между торжественностью и каким-то таким более повседневным, деловым вариантом одежды.
Мне нравится, как перекликается бахрома ожерелья с полосками на жакете. Перекликаются и серебристые элементы в разных частях костюма. Что здесь вот эти вот полоски хрома на реле, а какие-то до полосы и полосы на пиджаке перекликаются. В целом отличный комплект. 9 баллов".
Ольга Серябкина: в образе американской старшеклассницы
Ольга Серябкина явилась на выпускном в толстовке, которую сняла со своего бойфренда-спортсмена. По крайней мере, выглядит все именно так!
Ольга Серябкина. Фото: Слава Павлов
"Платье Ольги Серябкиной больше напоминает толстовку. Меня смущает длина наряда. Учитывая возраст Ольги, хотелось бы видеть на ней что-то немного подлиннее, чем это микроплатье.
Плюс остроносые сапоги с эротической шнуровкой. Все вместе выглядит довольно провокационно.
Есть и элемент юмора. На платье написана фамилия Ольги. Это выглядит интересно, забавно и иронично.
В целом комплект создает образ школьницы-старшеклассницы, скорее американской, которая встречается с футболистом или бейсболистом.
Есть ощущение, что она сняла толстовку со своего парня. Очень сложный, интересный образ. 8 баллов".
Подводим итоги
Сегодня у нас две победительницы. Первое место поделили Ольга Бузова и Диана Гурцкая. На втором Ольга Серябкина. А аутсайдером стала Татьяна Куртукова.
Читайте также: