"Модница недели" на выпускном: Серябкина в образе американской школьницы, Бузова без вау-эффекта и Гурцкая в блузе с фибулой

В Москве в последние выходные июня отгремел выпускной бал. Вчерашних школьников своими хитами порадовали звезды. А как они выглядели на сцене?

Помогает разобраться во всех деталях аутфитов знаменитостей модный эксперт Teleprogramma.org Натали де Шан , исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.

Диана Гурцкая: микс торжественного и повседневного

Певица Диана Гурцкая выбрала модное сочетание белой и джинсовой ткани. Блузу она украсила фибулой и выбрала акцентные украшения для себя.