"Модница недели" на VK Fest: полосатая Собчак, Бузова в наряде чирлидирши, 'амазонка' Кока и Успенская в мерцающем 'мешке'

"Ксения Собчак консультируются с очень профессиональными стилистами. Это очевидно. Они грамотно подбирают образ. И в этом смысле наряд Ксении заслуживает высшей оценки.

Здесь интересный принт, классно сочетаются линии. Ксения иронически относится к себе, к своей внешности. Не секрет, что ее сравнивают с лошадью. И она, как человек, который умеет принимать не только критику, но и такие подколы, превосходно нарядилась в костюм зебры. Мне нравится, как в образ вписаны очки кошачий глаз.

Единственный нюанс, который меня смущает, это обилие золотых пуговиц. Это, скорее, вопрос к дизайнеру. Хотя стилисты такими вещами тоже должны заниматься, и иногда пуговицы вообще перешивают.

На жакет с таким активным принтом добавлены детали, которые совершенно потерялись. Они добавляют визуальный шум и очень невнятно смотрятся. 9 баллов".