"Модница недели" на VK Fest: полосатая Собчак, Бузова в наряде чирлидирши, 'амазонка' Кока и Успенская в мерцающем 'мешке'

Отгремело одно из самых масштабных мероприятий этого лета — VK Fest. "Модница недели", разумеется, рассматривала это событие в контексте моды и стиля. Достаточно ли ярко и уместно были одеты знаменитости?
Помогает во всем разобраться модный эксперт Teleprogramma.org Натали де Шан, исследователь моды, автор лекций, курсов и книг, директор модельного агентства Sigma.
"Когда мы говорим о выступлениях звезд, то, скорее всего, речь о том, насколько хорошо они подобрали стилистов. В первую очередь, мы анализируем, насколько профессионального специалиста наняла звезда. И оцениваем именно работу стилиста", — уточнила Натали де Шан.
Ксения Собчак
Ксения Собчак была ведущей VK Fest в Москве. На сцене она предстала в полосатом наряде с принтом под зебру — животное из семейства лошадиных.
Ксения Собчак. Фото: пресс-служба 'Вконтакте'
"Ксения Собчак консультируются с очень профессиональными стилистами. Это очевидно. Они грамотно подбирают образ. И в этом смысле наряд Ксении заслуживает высшей оценки.
Здесь интересный принт, классно сочетаются линии. Ксения иронически относится к себе, к своей внешности. Не секрет, что ее сравнивают с лошадью. И она, как человек, который умеет принимать не только критику, но и такие подколы, превосходно нарядилась в костюм зебры. Мне нравится, как в образ вписаны очки кошачий глаз.
Единственный нюанс, который меня смущает, это обилие золотых пуговиц. Это, скорее, вопрос к дизайнеру. Хотя стилисты такими вещами тоже должны заниматься, и иногда пуговицы вообще перешивают.
На жакет с таким активным принтом добавлены детали, которые совершенно потерялись. Они добавляют визуальный шум и очень невнятно смотрятся. 9 баллов".
Клава Кока
Певица Клава Кока предстала в наряде, отсылающем в доисторические времена. Когда люди облачались исключительно в шкуры добытых ими животных.
Клава Кока. Фото: пресс-служба 'Вконтакте'
"Клава Кока в костюме Зены — королевы воинов. Это первая ассоциация, которая у меня рождается при взгляде на ее комплект.
В любом случае, ее наряд — очень интересная отсылка если не к Зене, то явно к каким-то воинственным дамам, амазонкам. На это нам намекают не только юбка, как бы сшитая из шкур, но и сапоги с шнуровкой.
Наряд сдержанный с точки зрения цветовой палитры, но очень интересный по смысловому наполнению, по образности. 9 баллов".
Ольга Бузова
Ольга Бузова сочетала красное с черным, сетку и стразы, байкерские перчатки и экстремальное мини.
Ольга Бузова. Фото: 'Вконтакте'
"Что касается Ольги Бузовой. Я не знаю, какая у нее обувь, поэтому очень сложно оценивать полностью комплект.
Наряд Ольги в слишком предсказуемой цветовой палитре — красный, черный, серый. Очень скучно. Но зато очень интересное наполнение. В образе читается отсылка к чирлидингу, к чему-то спортивному. Есть и такие, а-ля байкерские элементы: перчатки-митенки. Очень интересные четкие линии, которые сочетаются друг с другом. 9 баллов".
Любовь Успенская
Любовь Успенская продемонстрировала неожиданный образ. Никаких вам декольте, обтягивания и мини. Что происходит?
Любовь Успенская. Фото: 'Вконтакте'
"Любовь Успенскую кидает из крайности в крайность. То она у нас в латексе, чуть ли не полуобнаженная, то вдруг такая романтика.
Мне нравится оттенок наряда. Он вполне подходит под ее внешность, под возраст. Но в целом, конечно, по сути, это какой-то очень невнятный мешок. Туфли… Видимо, стилисты хотели роста прибавить. Но они смотрятся, как гигантские копыта какие-то.
Все очень скучно, банально, печально и мешковато. И только за такой неплохой оттенок и попытку одеться элегантно, 5 баллов".
Подводим итоги
На пьедестале почета сегодня тесно. Точнее, на его верхней ступени. Ведь там расположились сразу три девы, ой, дивы! Ксения Собчак, Ольга Бузова и Клава Кока. А вот 71-летняя Люба Успенская стала аутсайдером модного баттла. У нее второе, а точнее, последнее место.