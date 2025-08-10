"Модница недели" на шоу 'Большой куш. Бангкок': Ляйсан Утяшева в дерзком красном и разных стилях — готика, панк, сафари

На ТНТ идет первый сезон шоу 'Большой куш. Бангкок'. Его главной звездой, несомненно, является Ляйсан Утяшева. Она ведет проект в паре с мужем, шоуменом Павлом Волей.
Ляйсан Утяшева демонстрирует в Бангкоке разные образы. Рассмотрим их пристально вместе с культурологом моды Надей Ивановой.
Готика, панк и гламур
Ляйсан Утяшева в одном из выпусков предстала в наряде, который отдаленно напоминает образ Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани". Но косплей получился так себе.
"Стилисты хотели поиграть в такой контраст готики, панка и гламура. Идея неплохая сама по себе, но она не удалась. Причина — в нарушении пропорций.
То есть черное декольтированное платье очень странной длины, чуть ниже колена, обрубает рост Ляйсан. Ботинки в стиле Мартинс тоже режут ногу, утяжеляют ее. Соответственно, фигура смотрится укороченной. Эти горизонтальные, неправильные линии всегда опасны в костюме.
Плюс высокие перчатки очень странной формы. Будь они, наверное, ниже, или, наоборот, выше, рука бы смотрелась более изящно. Вот это дробление искажает пропорции. Фигура не смотрится стройной, тонкой, звонкой — такой, какая она и есть у Ляйсан.
То же самое касается ожерелья, которое вроде бы само по себе симпатично, эстетично, красиво, драматургично. Но в сочетании со всем остальным, смотрится отдельно и слишком грубовато для черт лица Ляйсан.
Это очень важный момент. Когда мы подбираем шейные украшения — колье, цепочки, кулоны, — обязательно выбираем форму, объемы, пропорции в соответствии с формой лица, его чертами. Учитываем, насколько у нас массивен подбородок, большие или маленькие глаза, длинная или короткая шея.
Правильно подобранные аксессуары могут удлинить шею, сделать изгиб шеи, плеча более изящным. А могут, наоборот, утяжелить, как мы видим, в ситуации с Ляйсан.
Девушка, в действительности, прекрасна. Но в наряде этого совсем не видно. Идея образа неплохая, но воплощение получилось не очень из-за нарушения пропорций. 6 баллов".
В стиле сафари
А здесь Ляйсан Утяшева продемонстрировала стиль сафари. Очень актуально для Таиланда.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: ТНТ
"Здесь читается отсыл к стилю сафари, который в свое время, еще в 70-х годах, в моду ввел Ив Сен-Лоран. Живший в Марокко, он вдохновился этим стилем и принес его на европейский подиум.
Это очень красивая эстетика. Мне нравится этот а-ля спортивный костюм со стразами. Нравится широкополая шляпа, деликатно уложенные волосы и очень эстетичный макияж.
Смущают меня пропорции. Нагрудные карманы жилета опущены ниже линии груди, из-за чего она кажется обвисшей. Вместо того, чтобы приподнять, так скажем, женские прелести, подчеркнуть их, увеличить или просто акцентировать, накладные карманы дают не очень красивую эстетику форм.
То же самое касается обуви. Я вижу здесь мокасины. Чтобы поддержать стиль сафари, лучше бы надеть сабо из натуральных материалов на широкой танкетке. Это смотрелось бы лучше и вытянуло бы фигуру Ляйсян. И она бы была такой более звонкой и тонкой.
А обувь на плоском ходу здесь, мне кажется, не в точку. Этот образ мне нравится больше, чем предыдущий, с точки зрения эстетики. Но до десяти баллов он не дотягивает из-за стилистических и пропорциональных нарушений. 7 баллов".
Девушка в красном
Вот вам подтверждение теории о том, что девушки в красном поистине прекрасны. Главное, чтобы они нашли свой красный.
"Здесь я не буду многословной. Сразу скажу, это 10 из 10, это очень круто, это очень стильно. Именно этот красный цвет очень идет Ляйсан. Когда девушки говорят: 'Мне не подходит красный цвет', это значит, что они просто не нашли свой оттенок красного.
С точки зрения культурологов моды, красный уже становится таким же базовым, как белый, черный, серый. Красный цвет — это всегда ярко, звучно, чувственно.
Мне нравятся здесь пропорции платья, которые безупречно подчеркивают фигуру Ляйсан. Мне нравится, как поработали стилисты с волосами, с макияжем.
Эффект мокрых волос, убранных назад — это очень чувственно, агрессивно и смело. То есть накрути здесь локоны — все, образ пропал бы. Он смотрелся бы дешево и старомодно.
Эти черные очки в стиле 60–70-х годов тоже очень хорошо легли на этот образ, добавили ему дерзости, смелости и актуальности. 10 баллов".
Подводим итоги
Первое место достается образу Ляйсан в красном платье. Второе — у наряда в стиле сафари. Третье забирает черное платье в стиле готики, панка и гламура.
Надя Иванова. Фото: личный архив
Справка Teleprogramma.org
Читайте также:
Добавить комментарий