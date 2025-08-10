"Модница недели" на шоу 'Большой куш. Бангкок': Ляйсан Утяшева в дерзком красном и разных стилях — готика, панк, сафари

"Стилисты хотели поиграть в такой контраст готики, панка и гламура. Идея неплохая сама по себе, но она не удалась. Причина — в нарушении пропорций.

То есть черное декольтированное платье очень странной длины, чуть ниже колена, обрубает рост Ляйсан. Ботинки в стиле Мартинс тоже режут ногу, утяжеляют ее. Соответственно, фигура смотрится укороченной. Эти горизонтальные, неправильные линии всегда опасны в костюме.

Плюс высокие перчатки очень странной формы. Будь они, наверное, ниже, или, наоборот, выше, рука бы смотрелась более изящно. Вот это дробление искажает пропорции. Фигура не смотрится стройной, тонкой, звонкой — такой, какая она и есть у Ляйсан.

То же самое касается ожерелья, которое вроде бы само по себе симпатично, эстетично, красиво, драматургично. Но в сочетании со всем остальным, смотрится отдельно и слишком грубовато для черт лица Ляйсан.

Это очень важный момент. Когда мы подбираем шейные украшения — колье, цепочки, кулоны, — обязательно выбираем форму, объемы, пропорции в соответствии с формой лица, его чертами. Учитываем, насколько у нас массивен подбородок, большие или маленькие глаза, длинная или короткая шея.

Правильно подобранные аксессуары могут удлинить шею, сделать изгиб шеи, плеча более изящным. А могут, наоборот, утяжелить, как мы видим, в ситуации с Ляйсан.

Девушка, в действительности, прекрасна. Но в наряде этого совсем не видно. Идея образа неплохая, но воплощение получилось не очень из-за нарушения пропорций. 6 баллов".