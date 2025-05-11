«Модница недели» на красной дорожке: Лорак в черном, Чехова в стразах и Кошкина, показавшая «зыбкие» подмышки

В Москве не так давно прошло крупное светское мероприятие под названием «Женщина года». Смотрим, какие наряды выбрали звезды для появления на красной дорожке. Помогает разобраться во всех деталях аутфитов знаменитостей модный эксперт Teleprogramma.org
Анфиса Чехова
Актриса Анфиса Чехова, ведущая красной дорожки, встречала гостей церемонии в красном же платье, щедро расшитом стразами и подчеркивающим аппетитные формы своей обладательницы.
Анфиса Чехова. Фото: Анастасия Пантеева
«Анфиса Чехова в красном платье на красной дорожке. Наряд подобран неудачно. Хорошие стилисты, одевающие людей на подобные мероприятия, должны узнавать все подробности о локации. В этом случае Чехова не должна была надевать красное ни в коем случае.
Анфиса Чехова сливается с красной дорожкой, а должна была выделяться на ней, просто даже для того, чтобы зрителю ее было видно.
Но, с другой стороны, вероятно, Анфиса Чехова хотела, чтобы акцент был не на ней, а на гостях красной дорожки. Но все же и ей стоило как-то выделиться.
А в целом же, платье неплохое, хорошо смотрится на фигуре Анфисы Чеховой. Прикрыто все, что нужно. Проблема одна — цвет платья. 5 баллов».
Филипп Киркоров
Поп-король Филипп Киркоров, как и Анфиса Чехова, нарядился во все красное. Но поскольку он не позировал на красной дорожке, то с оттенком угадал.
Филипп Киркоров. Фото: Анастасия Пантеева
«Филипп Киркоров всегда восхищает своим прекрасным внешним видом, в какую бы дверь он ни зашел.
В целом, комплект очень интересный, с обилием деталей, необычный, асимметричный крой пиджака. Единственное, что мне кажется невнятным, это переливающаяся рубашка под пиджаком. Она превратилась в какое-то непонятное пятно. Это единственный минус.
Я обожаю красный цвет, считаю, что красного цвета в комплекте много быть не может. 8 баллов».
Яна Кошкина
Актриса Яна Кошкина продолжает поддерживать реноме чувственной дивы. Правда, иногда ее откровенные наряды играют против нее же. Как в этот раз.
Яна Кошкина. Фото: Анастасия Пантеева
«Яна Кошкина зачем-то открыла зону подмышек, которая у нее, что называется, «зыбкая». Видно, что есть загар, грудь явно светлее, чем грудная клетка. А эти контрасты создают странное впечатление.
Вполне интересно смотрятся сережки, сочетаясь с сумочкой и подчеркивая плавные линии в верхней части платья. 3 балла».
Ани Лорак
Певица Ани Лорак появилась на красной дорожке с мужем Исааком Виджраку. Оба оделись в тотальный черный. Зачем?
Ани Лорак и ее муж Исаак Виджраку. Фото: Анастасия Пантеева
«Ани Лорак выглядит простовато, в таких комплектах ходят на свои тусовки и бизнес-леди, и стилисты. Этот наряд как бы показывает, что его обладательнице нужно успеть попасть в несколько мест за день. И везде адекватно выглядеть.
А когда человек целенаправленно готовится выйти на красную дорожку, он подбирает для себя более интересный образ, с разными деталями. У нас огромное количество дизайнеров, и звезды проявляют к ним интерес. Почему Ани Лорак решила выйти на публику так, непонятно.
Наряд Ани Лорак слишком обыденный и скучный. 7 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла достается Филиппу Киркорову, второе — Ани Лорак, третье — Анфисе Чеховой.