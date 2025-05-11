«Модница недели» на красной дорожке: Лорак в черном, Чехова в стразах и Кошкина, показавшая «зыбкие» подмышки

«Анфиса Чехова в красном платье на красной дорожке. Наряд подобран неудачно. Хорошие стилисты, одевающие людей на подобные мероприятия, должны узнавать все подробности о локации. В этом случае Чехова не должна была надевать красное ни в коем случае.

Анфиса Чехова сливается с красной дорожкой, а должна была выделяться на ней, просто даже для того, чтобы зрителю ее было видно.

Но, с другой стороны, вероятно, Анфиса Чехова хотела, чтобы акцент был не на ней, а на гостях красной дорожки. Но все же и ей стоило как-то выделиться.

А в целом же, платье неплохое, хорошо смотрится на фигуре Анфисы Чеховой. Прикрыто все, что нужно. Проблема одна — цвет платья. 5 баллов».