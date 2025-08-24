"Модница недели": как Полина Диброва одевается во время путешествий — старомодно и скучно

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина этим летом стала одной из самых обсуждаемых дам. С тех пор, как стало известно о разводе звездной пары, имя Полины не сходит с но востных лент. Но оставим детали личной жизни мамы троих детей для других рубрик.
Нас интересует, а модно ли одевается 36-летняя красавица. Разбираемся во всех нюансах стиля Полины вместе с модным экспертом Teleprogramma.org
"До статуса даже не королевы стиля, а хотя бы инфлюенсера или просто стильной женщины Полине Дибровой далеко. Стиль довольно средненький, обычный. Судя по данным снимкам, нельзя сказать, что Полина следит за трендами или работает со стилистами.
Образы она подбирает себе сама. Представленные на фото комплекты выполнены в разных стилях и эстетиках. Видно, что Полина Диброва в этом разбирается и любит экспериментировать", — отметила Натали де Шан.
Полина и эстетика Азии
Во время отдыха в Испании Полина Диброва продемонстрировала наряд в контрастных, черно- мандариновых тонах. И… потерялась в нем.
Полина Диброва в Испании. Фото: соцсети Полины Дибровой
"Эта туника, кимоно отсылает к азиатской эстетике. Обычный комплект. Этот принт не идет Полине.
Он ее заглушает. Такой принт больше подойдет брюнеткам, девушкам с контрастной внешностью. У Полины все-таки нюанс средних по светлоте тонов.
Вытянуть образ можно было с помощью головного убора, эффектной обуви. А так, она просто надела красивую вещь. 5 баллов".
Полина и образ школьницы
На берегу Балтийского моря Полина Диброва сочетала белое с голубым, добавила немного черного в образ и стала похожа на школьницу или студентку.
Полина Диброва на берегу Балтийского моря. Фото: соцсети Полины Дибровой
"Комплект выглядит довольно интересно, он продуманный. Мне нравится сам образ, обилие деталей.
И даже не смущают разные оттенки белого. Мы видим юбку и носки кипенно-белого цвета. Бежевые сапоги.
Но очень выбивается черное пятно, футболка. Стоило бы тоже что-то светлое надеть — бежевое или серое. 6 баллов".
Полина и туристический кэжуал
Во время путешествия по Армении Полина Диброва позировала в узких брючках и жилете. Ничего особенного!
Полина Диброва в Ереване. Фото: соцсети Полины Дибровой
"Мы видим законченный образ. Есть головной убор, аксессуары. Но в целом, это выглядит как обычный туристический комплект. Удобная одежда для прогулок, путешествий, вылазок.
Очень странный принт на одежде, мелкий. Это даже не зигзаг, а такой зигзагообразный принт. Он очень рябит издалека. Вообще, подобные мелкие принты я не знаю, в каких случаях удачны.
Если бы это был просто джинсовый комплект, выглядело бы намного интереснее, более стильно. Сумка через плечо, возможно, кого-то смутит. Но будем честны, это довольно удобно. Многие носят сумки именно так. 4 балла".
Полина и ковбойская эстетика
В Якутии Полина Диброва позировала в комплекте, отсылающем к ковбойской эстетике. Но тоже недотянула образ до уровня 'вау'.
Полина Диброва в Якутии. Фото: соцсети Полины Дибровой
"Очень красиво, стильно, классно. Видно, что Полина продумала: там будут скалы, как бы мне сфотографироваться, чтобы я прикольно вписывалась в атмосферу, в локацию.
Но видно, что стилист с этим комплектом не работал. Все достаточно простенько. Но по крайней мере, Полина задумалась, как ей одеться.
Выглядит же все на самом деле так, как будто это кадры из двухтысячных. Конечно, сейчас в моде этот период. Но это не значит, что мы полностью одеваемся точно так же, как тогда.
В первую очередь, здесь выдает футболка. Она слишком плотно прилегает. А ковбойский образ требует большей расслабленности. Можно было сюда даже накинуть какой-то объемный жакет. И это было бы уже более стильно, более интересно. 5 баллов".
Подводим итоги
Первое место достается образу Полины Дибровой, в котором она позировала на берегах Балтики. Второе место поделили комплекты Полины, представленные в Испании и Якутии. Замыкает тройку наряд Дибровой, продемонстрированный ею во время поездки в Ереван.
