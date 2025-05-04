«Модница недели» среди звезд шансона: Слава в стиле старого Голливуда, дерзкая Успенская и Куртукова в сарафане из «Березки»

«Любовь Успенская — «королева шансона», и кто, как не она, знает толк в стилистике и эстетике этого музыкального направления.

Конечно, шансон предполагает какой-то яркий стиль, эпатаж, где-то чрезмерность, экзальтированность. Любовь Успенская как раз этим всем прекрасно отличается.

Хочу отдать должное, в свои годы Любовь Успенская выглядит великолепно, у нее точеная фигура. Видно, что певица следит за собой — питание, спорт, здоровый образ жизни. Придраться не к чему, некоторые в двадцать лет так не выглядят. И вот эти шикарные в пайетках брюки на ней смотрятся очень уместно, круто и стильно.

Да, они эпатажны, да, они, можно сказать, не соответствует образу, но еще раз повторю, что шансон — это все-таки не про деликатность и элегантность.

Мне нравятся крупные украшения — колье и браслеты, нравится прическа. Но немного все-таки смущает белая рубашка. То есть, если бы это был бы, например, выход в ресторан, либо какое-то светское мероприятие, рубашка была бы уместна. Но на сцене она смотрится бедненько.

Я бы дополнила эти брюки таким же блестящим жакетом болеро или какой-то блестящей или же шифоновой блузой. Эта рубашка как бы скрадывает градус роскоши, градус эпатажа, который на сцене, конечно, должен быть, тем более если речь идет о Любови Успенской. 7 баллов».