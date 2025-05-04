«Модница недели» среди звезд шансона: Слава в стиле старого Голливуда, дерзкая Успенская и Куртукова в сарафане из «Березки»

В модном баттле на этот раз сошлись исполнительницы шансона. Что о нарядах звездных дам скажет наш эксперт, стилист Надя Иванова? Итак, какие модные промашки допустили певица Слава, Любовь Успенская и Татьяна Куртукова?
Певица Слава: в стиле старого Голливуда
Певица Слава и в паре с Александром Маршалом была ведущей церемонии вручения премии «Шансон года». На сцене она выглядела как голливудская дива. Не меньше!
Певица Слава и Александр Маршал. Фото: пресс-служба
«У певицы Слава вполне гармоничный, целостный образ в стиле старого Голливуда, тридцатых-пятидесятых годов прошлого века.
Мне нравится платье насыщенного зеленого оттенка в драпировках, которое дает отсыл к эстетике Древнего Египта.
Мне нравятся украшения и прическа — опять же в стиле тридцатых-сороковых годов, и драматичный макияж. Все это хорошо для мероприятия, которое ведет Слава. Важно, чтобы образ был ситуационным, в этом случае он вполне подходит.
Говорить о каких-то модных тенденциях здесь, может, и не приходится, но, с другой стороны, это в действительности образ именно для красной дорожки.
Но есть ощущение, что немного тяжеловат макияж. Слава — яркая брюнетка, и вот это сочетание изумрудного, темных волос и красной помады получилось слишком драматичным. Я, может быть, остановилась бы просто на стрелках каких-нибудь красивых. А этот макияж придает Славе трагизма, который для ведущей на сцене не нужен. 9 баллов».
Виктория Гиссен: в стиле домохозяйки из 50-х годов
Участница проектов Первого канала «Голос» (11-й сезон) и «Три аккорда» (9-й сезон), 35-летнея Виктория Гиссен, прибавила себе этим нарядом и веса, и возраста. Зачем-то ей ведь это было нужно?
Виктория Гиссен. Фото: пресс-служба
«Я очень надеюсь, что это сценический образ Виктории Гиссен, то есть образ для номера, а не для красной дорожки. Потому что он очень бутафорский, очень искусственный. Такая а-ля тетя Мотя в стиле пятидесятых годов. Образ такой хорошей, добротной домохозяйки.
Я не знаю, какие песни исполняет эта прекрасная девушка. Если рассматривать этот образ даже с точки зрения форм и пропорций, потому что о моде здесь вообще говорить не приходится, конечно, он старит.
Наряд старомоден сам по себе. Платье мешковато, скрывает фигуру и прибавляет килограммов двадцать. Очень старомодная прическа, которая не украшает девушку, а, повторюсь, делает из нее такую тетю Мотю, которая ведет хозяйство, озабоченную тем, чем ей накормить мужа и сделали ли дети уроки. Но никоим образом этот лук не вяжется с красной дорожкой, поэтому я не знаю, как его оценивать. Больше единички поставить не могу».
Любовь Успенская: понизила градус роскоши
Певица Любовь Успенская на сцене предстала в переливающихся брюках в пайетках, решив, видимо, уравновесить их белой рубашкой. И в этом была ее ошибка!
Любовь Успенская. Фото: пресс-служба
«Любовь Успенская — «королева шансона», и кто, как не она, знает толк в стилистике и эстетике этого музыкального направления.
Конечно, шансон предполагает какой-то яркий стиль, эпатаж, где-то чрезмерность, экзальтированность. Любовь Успенская как раз этим всем прекрасно отличается.
Хочу отдать должное, в свои годы Любовь Успенская выглядит великолепно, у нее точеная фигура. Видно, что певица следит за собой — питание, спорт, здоровый образ жизни. Придраться не к чему, некоторые в двадцать лет так не выглядят. И вот эти шикарные в пайетках брюки на ней смотрятся очень уместно, круто и стильно.
Да, они эпатажны, да, они, можно сказать, не соответствует образу, но еще раз повторю, что шансон — это все-таки не про деликатность и элегантность.
Мне нравятся крупные украшения — колье и браслеты, нравится прическа. Но немного все-таки смущает белая рубашка. То есть, если бы это был бы, например, выход в ресторан, либо какое-то светское мероприятие, рубашка была бы уместна. Но на сцене она смотрится бедненько.
Я бы дополнила эти брюки таким же блестящим жакетом болеро или какой-то блестящей или же шифоновой блузой. Эта рубашка как бы скрадывает градус роскоши, градус эпатажа, который на сцене, конечно, должен быть, тем более если речь идет о Любови Успенской. 7 баллов».
Татьяна Куртукова: в сарафане, которых на Руси не носили
Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова предстала на сцене в сарафане. Собственно, песня такой образ и предусматривает. Но и здесь не обошлось без досадного промаха. В чем же он?
Татьяна Куртукова. Фото: пресс-служба
«Татьяна Куртукова представляет стилизованный русский костюм. Кстати, такие сарафаны появились в первую очередь в ансамбле «Березка». Такие костюмы на Руси не носили, тем более в черном цвете, но это уже другая история.
Образ соответствует имиджу певицы, то есть такая русская народная, традиционная, славящая Родину. Прекрасно!
Но что меня здесь смущает все-таки: если мы этот образ несем, надо нести его до конца. Я бы все-таки проработала, наверное, прическу и макияж.
Я сейчас смотрю, и у меня ощущение, что костюм отдельно, а визуальная эстетика — прическа, макияж — отдельно. Это не значит, что нужно одевать традиционный кокошник.
Но если бы на голове были какие-то украшения а-ля рус, диадема, повязка, серьги. Если бы макияж напоминал бы больше эстетику русской красавицы — румяные щеки, а не вот эти графичные стрелки, образ был бы более целостным. 8 баллов».
Подводим итоги
Первое место модного баттла занимает певица Слава, на втором — Татьяна Куртукова, третье у «королевы шансона» Любови Успенской.
Надя Иванова. Фото: личный архив