Мясо, маринад и мангал: готовим дачный вариант шашлыка из свинины

Приготовление шашлыка — дело несложное на первый взгляд. Однако оно требует внимания ко многим деталям: качеству мяса, длительности маринования, температуре угля и правильному обжариванию. Последнее особенно важно и определяется опытом и интуицией мастера.

Берем

Молотый черный перец — ½ столовые ложки;

Петрушка — 1 пучок;

Укроп — 1 пучок;

Базилик — 1 столовая ложка;

Кинза — 1 пучок;

Красный лук — 1 головка;

Белый лук — 1 головка;

Армянский лаваш — 1 штука;

Свиная шея — 1 кг;

Крупная соль — 2 чайные ложки;

Зерна граната — 1 столовая ложка;

Чабер — 1 стебель;

Сладкая паприка — 1 столовая ложка.

Готовим

Свинину режем толстыми ломтями около двух с половиной сантиметров, чтобы избежать пересушивания при жарке. Каждый ломоть делим еще на четыре равные части, пишет eda.ru .

Нарезанное мясо укладываем в посуду и щедро солим, начиная с одной чайной ложки соли, добавляя по вкусу. Для проверки пробуем слегка обжаренный кусочек. После этого добавляем перец, паприку, красный базилик и чабер.

Лук нарезаем тонкими полукольцами. Белый лук предпочтительнее благодаря яркому вкусу и отсутствию излишней остроты. В отличие от красного лука, который предназначен для салата.

К мясу, приправленному специями, добавляем нарезанный лук и аккуратно все перемешиваем руками. Мнем мясо в течение пары минут, пока специи равномерно распределятся, а мясо начнет выделять сок.

Емкость с подготовленным мясом плотно закрываем фольгой и оставляем мариноваться при комнатной температуре минимум на 5–6 часов, оптимально — на всю ночь. Утром желательно переместить ее в холодильник еще на пару часов.

Нанизывая мясо на шампуры, старайтесь, чтобы кусочки были плотно прижаты друг к другу, минимизируя свес. Оптимальное количество кусков на одном шампуре — не больше четырех. Тогда шашлык гарантированно пропечется равномерно.

Шампур кладем на мангал с раскаленными углями (без открытого огня). Следим внимательно, регулярно поворачивая мясо каждые полторы минуты, чтобы избежать пересыхания. Готовность достигается примерно за девять минут непрерывного контроля.

Крупно рубим петрушку, кинзу и укроп, смешивая с нарезанным красным луком. Лаваш выкладываем на блюдо, поверх размещаем готовый шашлык. Украшаем зеленью и луком, дополняя зернами граната. К столу подают вместе с любимым соусом для шашлыка.

