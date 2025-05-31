Мясо, маринад и мангал: готовим дачный вариант шашлыка из свинины

Приготовление шашлыка — дело несложное на первый взгляд. Однако оно требует внимания ко многим деталям: качеству мяса, длительности маринования, температуре угля и правильному обжариванию. Последнее особенно важно и определяется опытом и интуицией мастера.
Берем
- Молотый черный перец — ½ столовые ложки;
- Петрушка — 1 пучок;
- Укроп — 1 пучок;
- Базилик — 1 столовая ложка;
- Кинза — 1 пучок;
- Красный лук — 1 головка;
- Белый лук — 1 головка;
- Армянский лаваш — 1 штука;
- Свиная шея — 1 кг;
- Крупная соль — 2 чайные ложки;
- Зерна граната — 1 столовая ложка;
- Чабер — 1 стебель;
- Сладкая паприка — 1 столовая ложка.
Готовим
Свинину режем толстыми ломтями около двух с половиной сантиметров, чтобы избежать пересушивания при жарке. Каждый ломоть делим еще на четыре равные части, пишет
Нарезанное мясо укладываем в посуду и щедро солим, начиная с одной чайной ложки соли, добавляя по вкусу. Для проверки пробуем слегка обжаренный кусочек. После этого добавляем перец, паприку, красный базилик и чабер.
Лук нарезаем тонкими полукольцами. Белый лук предпочтительнее благодаря яркому
К мясу, приправленному специями, добавляем нарезанный лук и аккуратно все перемешиваем руками. Мнем мясо в течение пары минут, пока специи равномерно распределятся, а мясо начнет выделять сок.
Емкость с подготовленным мясом плотно закрываем фольгой и оставляем мариноваться при комнатной температуре минимум на 5–6 часов, оптимально — на всю ночь. Утром желательно переместить ее в холодильник еще на пару часов.
Нанизывая мясо на шампуры, старайтесь, чтобы кусочки были плотно прижаты друг к другу, минимизируя свес. Оптимальное количество кусков на одном шампуре — не больше четырех. Тогда шашлык гарантированно пропечется равномерно.
Шампур кладем на мангал с раскаленными углями (без открытого огня). Следим внимательно, регулярно поворачивая мясо каждые полторы минуты, чтобы избежать пересыхания. Готовность достигается примерно за девять минут непрерывного контроля.
Крупно рубим петрушку, кинзу и укроп, смешивая с нарезанным красным луком. Лаваш выкладываем на блюдо, поверх размещаем готовый шашлык. Украшаем зеленью и луком, дополняя зернами граната. К столу подают вместе с любимым соусом для шашлыка.
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