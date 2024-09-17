В Екатеринбурге пройдет банный фестиваль с атмосферой аутентичной русской деревни

Жителям Екатеринбурга пообещали банный фестиваль. Он запланирован на предстоящее воскресенье, 22 сентября, а посетить его смогут все желающие. Об этом рассказали в Уральском банном союзе.

Любителям попариться расскажут о традициях русского народа, а также познакомят со всем колоритом этого давнего обычая.

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Организаторы рассказали, что гостей ждет атмосфера аутентичной русской деревни, будут уральские пельмени, а травники поделятся, как сделать своеобразное развлечения еще полезнее для здоровья.

Известно о том, что фестиваль пройдет на территории банного комплекса «Три Богатыря», пишет ural.kp.ru.