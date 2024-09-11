Уральцам начали предлагать работу сборщика клубники в Англии с зарплатой в 300 тысяч рублей

Жителей Екатеринбурга начали приглашать в Англию на работу с большой зарплатой. Как рассказывают в заграничной компании, в месяц можно заработать до 300 тысяч рублей.

Английский работодатель ищет тех, кто согласится за такое жалование собирать клубнику каждый свой трудовой день.

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Чтобы побыстрее найти желающего, наниматель заявил о том, что будет оплачивать дорогу до места работы, новому сотруднику не придется тратиться на проживание и питание, выдадут и спецодежду.

Известно о том, что компания будет отдавать предпочтение кандидатам, которые не боятся физического труда и не испытывают пренебрежения к командировкам в село, еще один плюс — знание английского языка, пишет ruserialy.org.