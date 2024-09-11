Уральцам начали предлагать работу сборщика клубники в Англии с зарплатой в 300 тысяч рублей

Жителей
Английский работодатель ищет тех, кто согласится за такое жалование собирать клубнику каждый свой трудовой день.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Чтобы побыстрее найти желающего, наниматель заявил о том, что будет оплачивать дорогу до места работы, новому сотруднику не придется тратиться на проживание и питание, выдадут и спецодежду.
Известно о том, что компания будет отдавать предпочтение кандидатам, которые не боятся физического труда и не испытывают пренебрежения к командировкам в село, еще один плюс — знание английского языка, пишет ruserialy.org.
Ранее рассказывалось о том, что пенсионерки в Екатеринбурге
Читайте также: