Челябинцев начали обманывать с предложениями дешевых тарифов сотовой связи

Челябинцев предупредили о новой схеме мошенников, которые начали играть на доверчивости тех, кто пользуется сотовой связью. Они звонят своим потенциальным жертвам и рассказывают о непубличном тарифе, на котором можно сэкономить до 50% стоимости.

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В последнее время мошенники играют по-крупному — выводят со счетов миллионные суммы, однако в случае с предложением от «мобильного оператора» речь идет о внесении задатка за два месяца пользования тарифом.

Жертвы такой аферы уже есть. Они рассказали о том, что отправили деньги, чтобы сэкономить в дальнейшем, но попались на уловку. После перевода в мессенджере «оператор» написал, что сотрудник по тарифу в отпуске, а потом и вовсе удалил переписку, сообщает 1obl.ru.