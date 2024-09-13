В Челябинске водители-нарушители начнут платить за выезд на полосу для движения автобусов

Примечательно, что автолюбителей заранее начали уведомлять о том, что не стоит нарушать правила дорожного движения, потому что наказание будет строгим. Если ранее удавалось избежать приличного штрафа, то уже в сентябре сделать этого не удастся — о чем и появилась соответствующая листовка.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
На данный момент ездить по «выделенке» имеют право только маршрутные такси, работающие официально, общественный транспорт и автобусы. Всем остальным в случае движения по выделенной полосе придет штраф в полторы тысячи рублей, 74.ru.
Ранее стало известно о том, что в Челябинске на штрафстоянку
Читайте также: