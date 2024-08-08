Сергей Бурунов прячет от камер свою новую пассию из Перми

Сергея Бурунова заметили в компании 35-летней предпринимательницы из Перми Екатерины Леви. Пока пара воздерживается от комментариев по поводу своих чувств друг к другу.

Однако влюбленные пришли на премию МХТ в Москве. Актер отказался обсуждать свою личную жизнь перед камерами.

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Потом Бурунов и Леви вместе прилетели на фестиваль в Баку «Дрим фест». Там актер запретил СМИ снимать его со спутницей, когда они не отходили друг от друга весь вечер.

Позднее пару заметили на арендованной вилле, где их застали обнимающимися.

Известно о том, что у Екатерины Леви есть собственное дело в сфере бытового обслуживания. В 2010 году она попала в список самых богатых людей Перми. Сейчас же дела у Екатерины идут не очень хорошо: большинство ее предприятий были закрыты из-за убытков, пишет kp.ru.