В Перми Екатерина Гусева обвенчалась на съемках нового фильма о Романовых

Город Пермь был выбран в качестве съемочной площадки новой драмы «Романовы: преданность и предательство». Они проводились в храме Вознесения Господня, который расположен на улице Борчанинова, и на историческом месте в Орджоникидзевском районе, где, как считают историки, был казнен Михаил Романов.

В церкви была запечатлена церемония тайного венчания Екатерины Гусевой.

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Новая интерпретация о Романовых включает в себя как известные, так и исторические события, о которых почти никто не знает, подчеркнул продюсер проекта Олег Урушев. Впервые будет подробно рассказана история Михаила Романова в тот момент, когда он был лишен жизни.

В кино о Романовых главные роли достались Ивану Колесникову, сыгравшему Михаила Романова, и Екатерине Гусевой, исполнившей роль Натальи Брасовой.

Напомним, в Перми большевики лишили жизни Михаила Александровича. Из отеля «Королевские номера», которая расположена на улице Сибирской, 39-летнего управленца и его секретаря Николая Джонсона большевики вывезли на двух повозках и ночью 13 июня 1918 года казнили в лесу в Мотовилихе. Их тела до сих пор не обнаружены, несмотря на то, что их пытаются найти уже много-много лет, пишет perm.kp.ru.