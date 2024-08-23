В Перми Екатерина Гусева обвенчалась на съемках нового фильма о Романовых

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В церкви была запечатлена церемония тайного венчания Екатерины Гусевой.
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Новая интерпретация о Романовых включает в себя как известные, так и исторические события, о которых почти никто не знает, подчеркнул продюсер проекта Олег Урушев. Впервые будет подробно рассказана история Михаила Романова в тот момент, когда он был лишен жизни.
В кино о Романовых главные роли достались Ивану Колесникову, сыгравшему Михаила Романова, и Екатерине Гусевой, исполнившей роль Натальи Брасовой.
Напомним, в Перми большевики лишили жизни Михаила Александровича. Из отеля «Королевские номера», которая расположена на улице Сибирской, 39-летнего управленца и его секретаря Николая Джонсона большевики вывезли на двух повозках и ночью 13 июня 1918 года казнили в лесу в Мотовилихе. Их тела до сих пор не обнаружены, несмотря на то, что их пытаются найти уже много-много лет, пишет perm.kp.ru.
Ранее выяснилось, что Сергей Бурунов
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