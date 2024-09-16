Семья из Челябинской области выиграла суд почти в полмиллиона по делу о сорванном отпуске

Семье из Челябинской области пришлось судиться из-за несостоявшегося отпуска. У них сорвалась поездка в Таиланд. Путевка стоила 465 тысяч рублей.

Эти деньги удалось вернуть. Был компенсирован и моральный ущерб — 30 тысяч рублей, а ответчиком стало МВД России.

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Дело в том, что в паспортах мамы и ребенка были ошибки. Это неточность в коде на главном развороте и неверно указанное отчество.

Эксперты говорят о том, что подобные ситуации не являются редкостью. Чтобы не пришлось судиться, стоит проверять документы на ошибки при получении паспорта и других документов, удостоверяющих личность, пишет cheltv.ru.