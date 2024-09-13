Полис ОСАГО для водителей Ростова скоро может подешеветь

В Ростовской области в ближайшее время может подешеветь полис ОСАГО. Это связано с желанием Центробанка снизить территориальный коэффициент.

Предполагается, что падение будет на 5%, а само значение станет в 1,56. Это значит, что конечная стоимость страховки будет рассчитываться, ориентируясь на пониженный коэффициент.

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Также в планах Банка России расширить в обе стороны тарифный коридор «автогражданки» на 11,57% — для общественного транспорта, а для мотоциклов и грузовиков этот показатель планируется скорректировать на 20%, поделились в отделении по Ростовской области Южного ГУ ЦБ, пишет gorodn.ru.