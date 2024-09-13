В Братске три ребенка отравились шаурмой и получили по 15 тысяч рублей компенсации

Шаурма. Фото: Global Look Press

Дело дошло до суда.

В Иркутской области подросткам выплатят по 15 тысяч рублей после отравления шаурмой. Они купили ее в одном из кафе быстрого питания Братска.

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Инцидент произошел летом с детьми 15 и 16 лет, шаурму попробовал и четырехлетний ребенок. После такого перекуса они попали в больницу, где рассказали, что съели фастфуд в ресторане быстрого питания на улице Кирова.

Родители подростков решили обратиться в суд, который встал на их сторону. Об этом рассказали в прокуратуре региона. Известно о том, что каждый из трех несовершеннолетних получит по 15 тысяч рублей, пишет nts-tv.ru.

Ранее специалисты рассказали о том, как выбрать арбуз, чтобы им не отравиться.

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