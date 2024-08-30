Толпы красноярцев устроили ажиотаж вокруг открытия в городе аналога IKEA

В Красноярске гипермаркет занял торговую площадь в 8,5 тысячи квадратных метров — в ТРЦ «Июнь». На этом месте раньше находился «О’кей».
Другие новости читайте в Telegram-канале «
По словам местного блогера и медиаменеджера Ильи Сураева, сегодня, 30 августа, у дверей магазина скопились сотни покупателей.
Он и сам прогулялся по гипермаркету, отметил, что цены на товары недорогие. В социальных сетях некоторые все же указывали на то, что ценники не отличаются от большинства тех, которые есть в других магазинах.
Интернет-пользователи сошлись во мнении, что формат работы магазина очень похож на тот, который был у IKEA, пишет prmira.ru.
Ранее стало известно о том, что на красноярца
Читайте также: