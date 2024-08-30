Толпы красноярцев устроили ажиотаж вокруг открытия в городе аналога IKEA

Красноярцы выстроились в очередь, чтобы первыми попасть в аналог магазина IKEA, которые ушел из России. Его заменит российская торговая сеть Hoff.

В Красноярске гипермаркет занял торговую площадь в 8,5 тысячи квадратных метров — в ТРЦ «Июнь». На этом месте раньше находился «О’кей».

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По словам местного блогера и медиаменеджера Ильи Сураева, сегодня, 30 августа, у дверей магазина скопились сотни покупателей.

Он и сам прогулялся по гипермаркету, отметил, что цены на товары недорогие. В социальных сетях некоторые все же указывали на то, что ценники не отличаются от большинства тех, которые есть в других магазинах.

Интернет-пользователи сошлись во мнении, что формат работы магазина очень похож на тот, который был у IKEA, пишет prmira.ru.