Жених из Санкт-Петербурга на «Давай поженимся!» назвал детей невесты двумя проблемами

На шоу
«Вас не смущает, что у Дарьи двое детей?» — поинтересовалась Лариса Гузеева.
«Это ее проблемы», — без раздумий сказал мужчина.
Невеста же рассмеялась в ответ. Она попыталась отшутиться, говоря о том, что дети — не совсем то, что стоит называть проблемой.
Дальше, уже подумав, Дмитрий сказал, что хотел бы общих детей.
Роза Сябитова же зачитала анкету, где были записаны мысли героя.
«Будут дети — хорошо, не будут — еще лучше», — подтвердила ведущая отношение жениха к наследникам.
Ранее невеста Дарья рассказала, что изменила мужу, развелась и попросила его
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