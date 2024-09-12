Жених из Санкт-Петербурга на «Давай поженимся!» назвал детей невесты двумя проблемами

На шоу «Давай поженимся!» Первого канала жених Дмитрий назвал проблемой двух детей невесты Дарьи.

«Вас не смущает, что у Дарьи двое детей?» — поинтересовалась Лариса Гузеева. «Это ее проблемы», — без раздумий сказал мужчина.

Невеста же рассмеялась в ответ. Она попыталась отшутиться, говоря о том, что дети — не совсем то, что стоит называть проблемой.

Дальше, уже подумав, Дмитрий сказал, что хотел бы общих детей.

Роза Сябитова же зачитала анкету, где были записаны мысли героя.

«Будут дети — хорошо, не будут — еще лучше», — подтвердила ведущая отношение жениха к наследникам.