Жених из Санкт-Петербурга на «Давай поженимся!» назвал детей невесты двумя проблемами

Жених Дмитрий. Фото: скриншот «Давай поженимся!».

Житель Санкт-Петербурга, ставший героем популярного шоу Первого канала, потом попытался оправдаться.

На шоу «Давай поженимся!» Первого канала жених Дмитрий назвал проблемой двух детей невесты Дарьи.

«Вас не смущает, что у Дарьи двое детей?» — поинтересовалась Лариса Гузеева.

«Это ее проблемы», — без раздумий сказал мужчина.

Невеста же рассмеялась в ответ. Она попыталась отшутиться, говоря о том, что дети — не совсем то, что стоит называть проблемой.

Дальше, уже подумав, Дмитрий сказал, что хотел бы общих детей.

Роза Сябитова же зачитала анкету, где были записаны мысли героя.

«Будут дети — хорошо, не будут — еще лучше», — подтвердила ведущая отношение жениха к наследникам.

Ранее невеста Дарья рассказала, что изменила мужу, развелась и попросила его посоветовать нового мужчину. Она призналась о том, что сама влюбилась в мужчину с работы, который ей постоянно подмигивал.

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