Лариса Гузеева «выпала в осадок» от невесты, принявшей алкоголизм возлюбленного за сумасшедшую харизму

Невеста шоу «Давай поженимся!» Анна рассказала о своей мечте дойти пешком до Узбекистана и о бывшем мужчине, алкоголизм которого она приняла за сумасшедшую харизму.

«Красивый, статный, обеспеченный, с хорошим чувством юмора. Все в этом человеке было хорошо. Я замечала, что у него есть тяга к алкоголю», — сказала 41-летняя невеста. «И когда выпивает, фантазер — его второе имя», — пошутила Лариса Гузеева.

Анна же рассказала, что мужчина врал ей постоянно.

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«Он говорил: Сарочка, в Канны хочешь? А давай сейчас все бросаем, берем палатки, едем на мотоцикле в Серпухов», — но влюбленная женщина была готова и на Подмосковье вместо Франции. «И вот уже термос горячий залила. Дальше?» — с интересом слушала ведущая. «День выезда наступает, я с палаткой стою, звоню ему, а он «скрипит», что у него переговоры, делала важные. Какие Канны сейчас, какой Серпухов? И дальше по кругу — карнавальные маски, обещания», — делилась Анна.

А еще рассказала, что ее бывший возлюбленный купил ей «квартиру», которая оказалась местом на Ваганьковское кладбище.

Анна все же призналась, что в жизни ей не хватает авантюр, поэтому она будет рада, если ее новый кавалер отправится с ней пешком до Узбекистана. Однако жених Игорь не захотел экспериментов и выбрал другую невесту.