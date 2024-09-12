В Хабаровске учителю не дали работать из-за видео с танцами в студенчестве

В Хабаровске учитель, любящий танцевать, не смог справиться с нападками из-за своего увлечения. По словам преподавателя, его вынудили уволиться, когда обнаружилось студенческое видео, запечатлевшее, как он исполняет довольно фривольный танец. В Комитете по образованию же утверждают, что мужчина сам изъявил желание уйти.

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По его словам, он догадывался о травле, которая может быть, поэтому удалил ролик сам. Однако недоброжелатели опубликовали компрометирующее педагога видео. Через некоторое время разразился скандал.

В администрации говорят, что не слышали жалоб от родителей. Чиновники отметили и то, что учитель вел группу танцев в школе.

Молодой преподаватель пояснил, что танцевал на студенческом фестивале, а этим хобби он занимается уже 6 лет. Учитель намерен отстоять свои интересы и добиться справедливости, передает телеканал RT.