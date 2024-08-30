Жительница Хабаровского края судится из-за укуса в нос в караоке-баре

Жительница
Во время музыкального вечера у женщин возник конфликт, который не удалось урегулировать словесно. В потасовке 37-летняя женщина пустила в ход свои зубы, оставив укус на носу оппонентки. После заживления у пострадавшей остался шрам.
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Она решила, что за такую отметину на своем лице кусающейся драчунье хорошо бы заплатить.
В полиции сразу возбудили уголовное дело, которое дошло до суда. Сейчас он оценивает произошедшее в караоке-клубе, пишет hab.aif.ru.
Ранее рассказывалось еще об одной женщине, которая
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