Жители Хабаровска на Новый год полетят в Австралию, Таиланд и Африку

Почти каждый второй житель Хабаровска в новогодние каникулы планирует отправиться в заграничный отпуск.

Во время недавнего опроса выяснилось, что это даже не ближнее зарубежье. Местные жители говорят о том, что хотели бы отправиться на Аляску и в Австралию, многие уже начинают планировать поездку.

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Известно о том, что уехать из города в зимний мини-отпуск планируют 40% хабаровчан. Для путешествий они выбирают Австралию, азиатские страны, а также Африку.

Предстоящий Новый год встретить дома с семьей планируют только 12% респондентов.

В последнее время популярность набирают и встречи Нового года на улице — на различных развлекательных площадках, пишет transsibinfo.