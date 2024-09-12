Осень «по звездному календарю» на Кузбассе наступит через 10 дней

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На Кузбассе же ближе к концу сентября продолжительность дня и ночи будет сравниваться, а дальше темное время суток станет занимать больше часов, чем день.
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Синоптики же говорят о том, что ближе к концу текущего месяца станет больше дождей, начнет понижаться температура. В первые дни октября она будет держаться у отметки +10 градусов.
Ранее стало известно о том, что этой осенью жителей одного из домов Кузбасса
По материалам prokuzbass.ru, gismeteo.ru.
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