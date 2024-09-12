Осень «по звездному календарю» на Кузбассе наступит через 10 дней

В кемеровском планетарии рассказали о том, что в регион еще не пришла астрономическая осень. Как говорят специалисты, она ожидается через 10 дней. На следующей неделе в Южном полушарии начнется весна.

На Кузбассе же ближе к концу сентября продолжительность дня и ночи будет сравниваться, а дальше темное время суток станет занимать больше часов, чем день.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Синоптики же говорят о том, что ближе к концу текущего месяца станет больше дождей, начнет понижаться температура. В первые дни октября она будет держаться у отметки +10 градусов.

Ранее стало известно о том, что этой осенью жителей одного из домов Кузбасса атаковали комары, которые не дают спокойной жизни.

По материалам prokuzbass.ru, gismeteo.ru.