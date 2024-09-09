В Кузбассе жильцы нескольких домов борются со зловонием и навозом на дорогах от коров

Жители Кузбасса пожаловались на агрессивных коров, которые гуляют прямо по Кемерово. Собственникам квартир в домах по улице Плодопитомник уже опротивела грязь, навоз и зловоние, однако местные власти не спешат разбираться с проблемой.

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Известно, что на прогулку в теплое время года регулярно выходит 20 коров, что очень не нравится горожанам.

По их словам, владелец животных не считает, что создает неудобства для окружающих. Они же говорят о том, что чувствуют себя как в хлеву, а жалобы в различные инстанции не помогали.

После освещения проблемы в СМИ местным властям пришлось отреагировать на свободный выпас коров в городе. Чиновники пообещали провести проверку, пишет Mash Siberia.