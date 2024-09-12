Жители Забайкалья могут попутешествовать и выиграть 3 млн рублей

Жителям Забайкальского края предлагают попутешествовать и заработать три миллиона рублей. Это приз конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», в котором могут принять участие все желающие.

Суть соревнования в том, чтобы ярко рассказать о своем путешествии, пояснили в краевом правительстве.

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Авторам предлагают сделать из видео, снятого во время путешествия по региону с 1 сентября 2022 года по 30 декабря 2024 года, ролик, где нужно рассказать о своей поездке, достопримечательностях и впечатлениях.

Отправить свою работу могут участники в возрасте от 10 лет. Если это будет делать несовершеннолетней, потребуется согласие родителя, пишет zabrab75.ru.