Забайкальским мамам рассказали, когда можно уйти на пенсию в 50 лет

Матерям Забайкальского края рассказали о том, что они сейчас имеют полное право выйти на пенсию досрочно. Это касается женщин, у которых три и более детей.

У многодетной мамы должно быть минимум 15 лет стажа работы, а также не менее 28,5-30 индивидуальных пенсионных баллов. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Если у женщины есть трое детей, она достигла 57 лет, то можно рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Уйти на год раньше на заслуженный отдых можно, если есть четыре наследника. В 50-летний юбилей разрешено отправиться на пенсию, имея пятерых и более детей.

Заявление на предоставление такого права можно подать на портале «Госуслуги», в отделениях фонда и МФЦ, пишет chita.aif.ru.