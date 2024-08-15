Забайкальским мамам рассказали, когда можно уйти на пенсию в 50 лет

Матерям
У многодетной мамы должно быть минимум 15 лет стажа работы, а также не менее 28,5-30 индивидуальных пенсионных баллов. Об этом рассказали в региональном отделении Социального фонда.
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Если у женщины есть трое детей, она достигла 57 лет, то можно рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Уйти на год раньше на заслуженный отдых можно, если есть четыре наследника. В 50-летний юбилей разрешено отправиться на пенсию, имея пятерых и более детей.
Заявление на предоставление такого права можно подать на портале «Госуслуги», в отделениях фонда и МФЦ, пишет chita.aif.ru.
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