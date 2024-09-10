Никита Михалков приедет в Читу на творческий вечер

Народный артист России
Как рассказывают организаторы, поклонников творчества режиссера и актера ждет открытый и искренний диалог, в котором будут и глубокие мысли, и юмор.
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Гости смогут лично побеседовать с Михалковым, задать ему вопросы, а также посмотреть фрагменты его фильмов.
Мероприятие состоится в рамках Третьего фестиваля Олега Лундстрема. Он намечен на даты с 18 сентября по 4 ноября 2024 года, пишет portal-kultura.ru.
Ранее рассказывалось о том, что в Забайкальском крае приезжим начали
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