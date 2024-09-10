Никита Михалков приедет в Читу на творческий вечер

Никита Михалков. Фото: Global Look Press

Он пройдет в рамках Третьего фестиваля Олега Лундстрема.

Народный артист России Никита Михалков проведет творческую встречу в Чите. Известно о том, что вечер пройдет на сцене Драматического театра имени Березина.

Как рассказывают организаторы, поклонников творчества режиссера и актера ждет открытый и искренний диалог, в котором будут и глубокие мысли, и юмор.

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Гости смогут лично побеседовать с Михалковым, задать ему вопросы, а также посмотреть фрагменты его фильмов.

Мероприятие состоится в рамках Третьего фестиваля Олега Лундстрема. Он намечен на даты с 18 сентября по 4 ноября 2024 года, пишет portal-kultura.ru.

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