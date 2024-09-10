В Иркутске этой осенью пройдет первый чемпионат по хождению на руках

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Чемпионат по хождению на руках состоится в предстоящую субботу, 14 сентября, а начнется в 13 часов. Его планируется провести на острове Юность.
Тем, кто захочет поучаствовать и проверить свои силы, нужно будет предварительно записаться.
Всех остальных ждут мастер-классы, тренировки по капоэйре, гостей праздника также научат играть на карнавальных барабанах, любители подвигаться смогут познакомиться с латинскими танцами, пишет irk.today.
Ранее рассказывалось о том, что в Иркутске
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