В Иркутске этой осенью пройдет первый чемпионат по хождению на руках

В Иркутске этой осенью впервые пройдет чемпионат по хождению на руках. Он запланирован в рамках фестиваля «Дни Бразилии». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в мероприятии, которое пройдет с 7 по 15 сентября.

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Чемпионат по хождению на руках состоится в предстоящую субботу, 14 сентября, а начнется в 13 часов. Его планируется провести на острове Юность.

Тем, кто захочет поучаствовать и проверить свои силы, нужно будет предварительно записаться.

Всех остальных ждут мастер-классы, тренировки по капоэйре, гостей праздника также научат играть на карнавальных барабанах, любители подвигаться смогут познакомиться с латинскими танцами, пишет irk.today.