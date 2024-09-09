Красноярцам рассказали о мощной магнитной буре в 6 баллов

Мужчина. Фото: Global Look Press

10 сентября весь день не будет спокойным.

Жителей Красноярска предупредили о сильнейшей магнитной буре. Последствия мощной вспышки на Солнце будут ощущаться в предстоящий вторник, 10 сентября.

Геомагнитная обстановка прогнозируется неспокойной весь предстоящий день. В самом начале ожидаются возмущения в два балла, потом они начнут усиливаться, а к 12 часам достигнут шести баллов, однако уже к вечеру метеозависимым людям станет спокойнее.

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В период геомагнитных возмущений врачи не советуют перенапрягаться, чтобы снизить вероятность мигрени и скачков давления.

Ранее сибирякам рассказали о предстоящем лунном и солнечном затмении. Астрономические события прогнозируются на осень, пишет sibnovosti.ru.

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