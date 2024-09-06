Новосибирцы осенью увидят солнечное и лунное затмение

Этой осенью
Лунное затмение ожидается 18 числа начавшегося месяца. Отмечается, что Земля перекроет своей тенью Луну лишь частично.
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Следующее событие прогнозируется на 2 октября. Это будет уже кольцевое солнечное затмение. Луна перекроет солнечный диск и окажется меньше диаметра дневного светила, поэтому не сможет полностью его закрыть.
Новосибирцам, которые захотят понаблюдать за астрономическим событием, рекомендуют защитить глаза солнечными очками, чтобы не повредить сетчатку, пишет novos.mk.ru.
Ранее ученые
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