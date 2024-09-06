Новосибирцы осенью увидят солнечное и лунное затмение

Этой осенью новосибирцев ждет череда астрономических явлений. Одними из самых ярких станут солнечное и лунное затмение. Их специалисты прогнозируют в первые два месяца начавшегося сезона.

Лунное затмение ожидается 18 числа начавшегося месяца. Отмечается, что Земля перекроет своей тенью Луну лишь частично.

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Следующее событие прогнозируется на 2 октября. Это будет уже кольцевое солнечное затмение. Луна перекроет солнечный диск и окажется меньше диаметра дневного светила, поэтому не сможет полностью его закрыть.

Новосибирцам, которые захотят понаблюдать за астрономическим событием, рекомендуют защитить глаза солнечными очками, чтобы не повредить сетчатку, пишет novos.mk.ru.