Новосибирцы осенью увидят солнечное и лунное затмение

Затмение. Фото: Global Look Press

Астрономы назвали даты.

Этой осенью новосибирцев ждет череда астрономических явлений. Одними из самых ярких станут солнечное и лунное затмение. Их специалисты прогнозируют в первые два месяца начавшегося сезона.

Лунное затмение ожидается 18 числа начавшегося месяца. Отмечается, что Земля перекроет своей тенью Луну лишь частично.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Следующее событие прогнозируется на 2 октября. Это будет уже кольцевое солнечное затмение. Луна перекроет солнечный диск и окажется меньше диаметра дневного светила, поэтому не сможет полностью его закрыть.

Новосибирцам, которые захотят понаблюдать за астрономическим событием, рекомендуют защитить глаза солнечными очками, чтобы не повредить сетчатку, пишет novos.mk.ru.

Ранее ученые рассказали о серии магнитных бурь в сентябре.

Читайте также:

Читайте также