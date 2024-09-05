Алтайцы выходят из лесов с целыми ведрами черных лисичек и белых грибов

Алтайские грибники уже с самого начала сентября хвастаются богатым уловом. Они выходят из лесов с целыми лукошками разнообразных грибов. Примечательно, что их можно собрать и в черте Барнаула.

В Алтайском крае пошли белые грибы, грузди, волнушки, а некоторым любителям «тихой охоты» удается найти и достаточно редкие черные лисички — они есть в лесах в Ларичихе.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Алтайцы, которые предпочитают устраивать «охоту» в пределах Барнаула, хвастаются большими корзинами грибов. Легко можно набрать целые ведра груздей во Власихе. Стоит заехать и в Ленточный бор, где встречаются большие белые грибы.

Хорошая «тихая охота» сейчас в Павловском, Заринском, Бийском, Первомайском, Троицком и других районах Алтайского края, пишет tolknews.ru.