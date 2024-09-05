Алтайцы выходят из лесов с целыми ведрами черных лисичек и белых грибов

В Алтайском крае пошли белые грибы, грузди, волнушки, а некоторым любителям «тихой охоты» удается найти и достаточно редкие черные лисички — они есть в лесах в Ларичихе.
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Алтайцы, которые предпочитают устраивать «охоту» в пределах Барнаула, хвастаются большими корзинами грибов. Легко можно набрать целые ведра груздей во Власихе. Стоит заехать и в Ленточный бор, где встречаются большие белые грибы.
Хорошая «тихая охота» сейчас в Павловском, Заринском, Бийском, Первомайском, Троицком и других районах Алтайского края, пишет tolknews.ru.
Ранее алтайцам рассказали, как
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