В Москве пенсионерка вызвала скорую, когда не смогла включить YouTube

76-летняя
Карета скорой помощи прибыла по вызову, причина которого была указана как «нарушение сознания», но по приезду фельдшеры обнаружили пожилую женщину в здравом уме. Когда она объяснила проблему, один из медиков установил ей на устройство VPN.
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Интернет-пользователи начали активно обсуждать этот инцидент и задаваться вопросом о том, действительно ли в этом случае на помощь должны приходить медики.
Ранее в Башкирии 88-летняя женщина
По материалам Telegram-канала «Лента дня».
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