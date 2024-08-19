В Москве пенсионерка вызвала скорую, когда не смогла включить YouTube

76-летняя московская пенсионерка вызвала скорую помощь из-за того, что у нее перестал работать YouTube. Пожилая женщина не смогла загрузить аудиокниги, которые слушает на сервисе, поэтому потеряла сон.

Карета скорой помощи прибыла по вызову, причина которого была указана как «нарушение сознания», но по приезду фельдшеры обнаружили пожилую женщину в здравом уме. Когда она объяснила проблему, один из медиков установил ей на устройство VPN.

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Интернет-пользователи начали активно обсуждать этот инцидент и задаваться вопросом о том, действительно ли в этом случае на помощь должны приходить медики.

Ранее в Башкирии 88-летняя женщина разнесла восемь машин клюкой, потому что ночью ей мешала спать сигнализация.

По материалам Telegram-канала «Лента дня».