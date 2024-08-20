На Алтае педагогам пообещали выплаты в 300 тысяч рублей

В Алтайском крае учителя, которые только начинают свою деятельность, могут получить единовременные выплаты. Их размеры сейчас доходят до 300 тысяч рублей, однако могут назначить и 200 тысяч рублей. Об этом рассказали в Министерстве образования региона.

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В ведомстве пояснили, что на деньги могут рассчитывать выпускники этого года, также материальная поддержка оказывается тем, кто вышел из декретного отпуска или пришел из армии.

В министерстве отметили, что претендовать на выплаты могут только учителя, которые устраиваются в сельские школы, где не больше 300 учеников.

Также стоит отметить, что материальная помощь предоставляется студентам, работающим в малочисленных школах села, находясь на старших курсах обучения вуза, пишет alt.kp.ru.