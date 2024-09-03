Красноярцев в сентябре ждет череда магнитных бурь

Жителям Красноярского края пообещали череду магнитных бурь в сентябре. Первая из них начнется 6 сентября, а длиться будет два дня.

Дальше возмущения на солнце отразятся на красноярцах в период с 12 по 14 сентября, затем геомагнитные колебания будут ощущаться с 18 по 20 число.

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Самая сильная магнитная буря ожидает жителей Красноярского края в конце месяца — с 26 по 28 сентября. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Сильнее всего возмущения будут заметны метеопатам 26 и 27 сентября. В эти дни колебания дойдут до шести баллов из девяти возможных.

Метеозависимые могут ощущать головную боль и упадок сил, пишет trk7.ru.