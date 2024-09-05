Такси в Новосибирске подорожает на треть на фоне введения страховок для пассажиров

Новосибирцам рассказали о грядущем подорожании цен на услуги такси. По словам аналитиков рынка, повышение стоимости поездки может составлять до 30%.

Уже с начала текущего года тарифы поднялись на треть, но это не предел. Причина увеличения цен — в обязательном страховании пассажира, дефиците водителей, росте стоимости бензина, влияет и дороговизна ремонта и обслуживания автомобиля.

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Новинка сентября этого года — обязательное страхование пассажира, такой документ делается на каждый автомобиль в реестре легковых такси.

Сервис «Яндекс.Такси» уже предупредил новосибирцев о повышении стоимости. Происходит все на фоне нехватки водителей. Сейчас это будет остро ощущаться в часы пик, пишет nsk.aif.ru.