Новосибирский агроном Шубина поторопила с уборкой томатов, огурцы будут плодоносить весь сентябрь

Новосибирский агроном Людмила Шубина рассказала, чего необходимо сделать дачникам в ближайшие две недели. Эксперт отметила, что сейчас наступает период, когда нужно собирать томаты и заготавливать семена. С кустов следует сорвать даже зеленые плоды, которые скоро дозреют.

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Что касается огурцов, то с ними можно не торопиться. В холодную погоду их следует меньше поливать, не забывая про подкормку. Они будут давать урожай до конца сентября. Всю зелень на грядках пока можно оставить.

Агроном Шубина отметила, что при желании в Сибири можно вырастить все, только нужно знать, как правильно. Конечно, речь идет не об открытом грунте, а об умелом труде в теплице. Сейчас закрывать сезон тем, у кого есть парники, рано, передает nsktv.ru.