Новосибирский агроном Шубина поторопила с уборкой томатов, огурцы будут плодоносить весь сентябрь

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Что касается огурцов, то с ними можно не торопиться. В холодную погоду их следует меньше поливать, не забывая про подкормку. Они будут давать урожай до конца сентября. Всю зелень на грядках пока можно оставить.
Агроном Шубина отметила, что при желании в Сибири можно вырастить все, только нужно знать, как правильно. Конечно, речь идет не об открытом грунте, а об умелом труде в теплице. Сейчас закрывать сезон тем, у кого есть парники, рано, передает nsktv.ru.
Ранее жителям Новосибирска
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