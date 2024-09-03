Первый снег в Новосибирской области метеорологи ждут в последнюю неделю октября

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Если верить прогнозам метеорологов, в этом году снежинки полетят ближе к последней неделе октября. Однако это всего лишь предварительные даты. Они были названы на основе десятилетних наблюдений, подчеркивают специалисты. Они проанализировали, когда снежный покров ложился на землю в предыдущие годы.
Обычно это происходит ближе к концу октября и началу ноября. Однако в 2022 году первый снег выпал только 8 декабря, однако в 2014-ом — лежал на дорогах уже 20 сентября, передает sib.fm.
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