Первый снег в Новосибирской области метеорологи ждут в последнюю неделю октября

Снег. Фото: Global Look Press

Синоптики проанализировали многолетнюю историю наблюдений.

Многие жители Новосибирска проводили календарное лето и уже начинают строить планы на зиму, перепрыгивая через осенний сезон. Синоптики и решили назвать предварительную дату первого снега.

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Если верить прогнозам метеорологов, в этом году снежинки полетят ближе к последней неделе октября. Однако это всего лишь предварительные даты. Они были названы на основе десятилетних наблюдений, подчеркивают специалисты. Они проанализировали, когда снежный покров ложился на землю в предыдущие годы.

Обычно это происходит ближе к концу октября и началу ноября. Однако в 2022 году первый снег выпал только 8 декабря, однако в 2014-ом — лежал на дорогах уже 20 сентября, передает sib.fm.

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