В Самарской области хотят выплачивать по 100 тысяч рублей молодым беременным девушкам

В Самарской области планируют поощрять молодых девушек, которые рано решают стать матерями. Соответствующая инициатива прозвучала на демографическом форуме Приволжского федерального округа.

По словам врио губернатора Вячеслава Федорищева, в ближайшее время планируется ввести новую выплату в 100 тысяч рублей. На нее смогут рассчитывать девушки в возрасте от 18 до 25 лет, у которых появился малыш.

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На данный момент в Самарской области оказывается несколько десятков мер социальной поддержки семьям, которые воспитывают детей, третья часть из них была введена относительно недавно.

Стоит отметить, что сейчас регион входит в число субъектов, где рождаемость ниже среднероссийской, пишет samara.kp.ru.