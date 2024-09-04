В Самарской области хотят выплачивать по 100 тысяч рублей молодым беременным девушкам

Молодая пара. Фото: Global Look Press

С инициативой выступил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

В Самарской области планируют поощрять молодых девушек, которые рано решают стать матерями. Соответствующая инициатива прозвучала на демографическом форуме Приволжского федерального округа.

По словам врио губернатора Вячеслава Федорищева, в ближайшее время планируется ввести новую выплату в 100 тысяч рублей. На нее смогут рассчитывать девушки в возрасте от 18 до 25 лет, у которых появился малыш.

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На данный момент в Самарской области оказывается несколько десятков мер социальной поддержки семьям, которые воспитывают детей, третья часть из них была введена относительно недавно.

Стоит отметить, что сейчас регион входит в число субъектов, где рождаемость ниже среднероссийской, пишет samara.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что у жителей Самары начали массово красть коды от «Госуслуг» и оформлять кредиты.

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