Самарец лишился 1,4 млн рублей после «переоформления» сим-карты

В Самаре 57-летний мужчина стал жертвой мошенников. Они буквально «зомбировали» его и убедили обновить соглашение на обслуживание телефонного номера.

Преступники связались с жертвой, выдавая себя за сотрудников сотовой компании. Мошенники уведомили, что срок действия соглашения на обслуживание мобильного номера истекает. Чтобы продолжить пользоваться номером, нужно обновить документы.

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Мужчина под диктовку мошенников сказал код подтверждения, тем самым предоставив им доступ к своему мобильному банку. Аферисты похитили 1,4 миллиона рублей со счета мужчины.

Когда голова прояснилась, он понял, что стал жертвой преступников, мужчина отправился в отдел. Сейчас в полиции занимаются уголовным делом, проводится расследование, пишет samara.kp.ru.