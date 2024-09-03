Сибиряки выловили из Оби щуку на 10 кг

Щука. Фото: Global Look Press

Мужчины решили ее отпустить.

Новосибирский рыбак Сергей Мензелинцев похвастался тем, что ему удалось поймать огромную щуку. Ее вес превышал десять килограммов.

Примечательно, что ехать далеко не пришлось. Мужчина с другом рыбачил на Оби — в черте города.

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Сибиряк сильно удивился, что ему удалось достать такую большую рыбину. Он рассказал, что щука шла на приманку дважды, но в первый раз сорвалась, однако почти сразу же пришла снова.

Рыбаки решили отпустить щуку обратно в Обь, но перед этим сделали на память несколько снимков. Мужчины призвали и других сибиряков отпускать таких крупных рыб на волю, пишет nsk.kp.ru.

Ранее еще один сибиряк поймал щуку с золотым кольцом в брюхе.

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