В Екатеринбурге 3 сентября предложили сделать Днем песни из-за феномена Шуфутинского

Кинопродюсер из
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Он указал на то, что третьего числа первого осеннего месяца чуть ли не все россияне обязательно хотя бы один раз слушают композицию Михаила Шуфутинского «3 сентября». Щеглов считает это настоящим феноменом, поэтому песня, которой уже больше 30 лет, требуют к себе особого внимания.
Сейчас инициатива направлена на экспертизу и проходит проверку, дальше предложение пойдет на голосование, если будет больше 100 тысяч положительных откликов, идею рассмотрит российское правительство, пишет ural-meridian.ru.
Ранее сибиряков
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