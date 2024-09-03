В Екатеринбурге 3 сентября предложили сделать Днем песни из-за феномена Шуфутинского

Кинопродюсер из Екатеринбурга Руслан Щеглов предложил сделать 3 сентября — дату, когда все переворачивают календари и вспоминают, что еще вчера все было всерьез — официальным Днем песни. Соответствующую идею он уже отправил на рассмотрение через портал Российской общественной инициативы.

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Он указал на то, что третьего числа первого осеннего месяца чуть ли не все россияне обязательно хотя бы один раз слушают композицию Михаила Шуфутинского «3 сентября». Щеглов считает это настоящим феноменом, поэтому песня, которой уже больше 30 лет, требуют к себе особого внимания.

Сейчас инициатива направлена на экспертизу и проходит проверку, дальше предложение пойдет на голосование, если будет больше 100 тысяч положительных откликов, идею рассмотрит российское правительство, пишет ural-meridian.ru.