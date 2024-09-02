Омичам рассказали о полном графике выплаты сентябрьских пособий

Жителям Омской области рассказали, как в сентябре будут проходить выплаты социальных пособий. Соответствующий график опубликовал Соцфонд.

Известно о том, что выплаты должны начаться уже с 3 сентября.

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Деньги будут приходить на счета матерей, которые получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Материальную поддержку также предоставят тем, кому положены выплаты в связи с рождением первенца.

Если адресат получает деньги через почту, то они предоставляются с сегодняшнего дня, 2 сентября.

Зачисления из средств материнского капитала будут продолжаться до 5 сентября.

Пенсии на счета пожилых людей будут перечислены 9, 16 и 20 сентября, пишет omsk.kp.ru.