Омичам рассказали о полном графике выплаты сентябрьских пособий

Жителям
Известно о том, что выплаты должны начаться уже с 3 сентября.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Деньги будут приходить на счета матерей, которые получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Материальную поддержку также предоставят тем, кому положены выплаты в связи с рождением первенца.
Если адресат получает деньги через почту, то они предоставляются с сегодняшнего дня, 2 сентября.
Зачисления из средств материнского капитала будут продолжаться до 5 сентября.
Пенсии на счета пожилых людей будут перечислены 9, 16 и 20 сентября, пишет omsk.kp.ru.
Ранее сообщалось о том, что в Омске судебные приставы
Читайте также: