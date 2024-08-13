В Омске водители массово получают штрафы до 5 тысяч рублей за неправильную парковку

Водителей Омска призывают задуматься, оставляя свой автомобиль в месте, которое для этого не предназначено. Сейчас местные инспекторы уделяют особое внимание таким бессознательным шоферам.

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Речь идет о том, что сейчас дорожные полицейские массово выписывают штрафы тем, кто оставляет свои машины на газонах и детских площадках, а также на территории спортивных сооружений.

За два с половиной месяца было составлено около 9 тысяч протоколов за это нарушение правил дорожного движения. На данный момент нарушители пополнили казну почти на шесть миллионов рублей штрафами за неправильную парковку.

Сейчас денежное наказание за впервые совершенное правонарушение составляет от двух до четырех тысяч рублей. Если это не помогло осознать суть запрета, то в следующий раз будет уже до пяти тысяч рублей, сообщает omskinform.ru.