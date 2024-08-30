Новосибирские флористы предлагают дарить учителям в День знаний тыквы

В предстоящий понедельник, 2 сентября, в
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Сибирские журналисты решили выяснить, какие композиции и по какой цене предлагают цветочные рынки города. Обычно популярностью пользуются гладиолусы, альстромерии, хризантемы и подсолнухи.
Одними из самых необычных стали букеты с тыквой. Этот овощ, оказывается, легко становится частью композиции.
Флористы рекомендуют выбирать букеты в корзинках или кашпо, внутри которых есть губка, сохраняющая влагу. Цены на букеты варьируются от 1,5 до 3,5 тысяч рублей.
Ранее жителям Новосибирска
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