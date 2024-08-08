Хабаровским мамам рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу

Родители в Хабаровске активно готовятся к новому учебному году для своих детей. Стало известно, сколько в среднем они тратят на необходимые вещи.

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В этом году родителям приходится выделять около 20 000 рублей на самое необходимое. Ежегодно им приходится покупать школьную форму и обувь, а в некоторых случаях и менять портфели два раза в год. Важно учитывать качество при выборе товаров, чтобы избежать частых замен.

Несмотря на то, что некоторые родители считают, что замена портфеля - это лишние расходы, на данный момент можно уложиться в обозначенную сумму.

Многие родители в августе отправляются на распродажи, которые проводятся на различных интернет-площадках, где можно сэкономить, например, на канцелярских товарах и даже на одежде.

Ранее родителям Хабаровска рассказали, на чем можно сэкономить, собирая ребенка в школу.