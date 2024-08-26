На Кузбассе мужчине разрешат сесть за руль, только когда он отдаст бывшей жене 100 тысяч рублей

В Кемеровской области мужчине запретили садиться за руль из-за долгов по алиментам. Оказалось, что это многодетный отец, который отказался выплачивать деньги своим наследникам. Судебным приставам ничего не оставалось, как жестко отреагировать на жалобы бывшей супруги.

Экс-влюбленные договорились между собой и составили нотариальное соглашение, однако житель Кузбасса отказался отдавать 60% своих доходов на содержание трех детей, хотя изначально согласился на решение суда.

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Он ничего не перечислял на содержание в течение трех месяцев, бывшей супруге он оказался должен 100 тысяч рублей, которые пришлось выбивать через суд.

Во время заседания неплательщик не смог доказать, что он не платит, потому что у него нет денег.

Суд обязал мужчину отдать всю сумму, а еще запретил садиться за руль, ему теперь нельзя выехать в заграничный отпуск, пишет vse42.ru.