На Кузбассе мужчине разрешат сесть за руль, только когда он отдаст бывшей жене 100 тысяч рублей

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Экс-влюбленные договорились между собой и составили нотариальное соглашение, однако житель Кузбасса отказался отдавать 60% своих доходов на содержание трех детей, хотя изначально согласился на решение суда.
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Он ничего не перечислял на содержание в течение трех месяцев, бывшей супруге он оказался должен 100 тысяч рублей, которые пришлось выбивать через суд.
Во время заседания неплательщик не смог доказать, что он не платит, потому что у него нет денег.
Суд обязал мужчину отдать всю сумму, а еще запретил садиться за руль, ему теперь нельзя выехать в заграничный отпуск, пишет vse42.ru.
Ранее стало известно о том, что в Кемеровской области родителям
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