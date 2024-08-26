Сухов, Штефан, Шип, Рожкова отправились на перевоспитание на шоу ТНТ «Первые на деревне»: «Неожиданно»

Участники шоу «Первые на деревне» телеканала ТНТ оказались в поселке с курятником, огородом и уличным душем-сараем вместо отеля с шестью звездами. Теперь им придется понять, как живут обычные люди.

На перевоспитание поехали Сергей Сухов, Владислав Миров, Настя BADBARBIE, Евгения Штефан, Алина Белькевич, Оля Абрамович, Егор Шип, Олеся Рожкова.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Их ждет русская изба, печь, дрова и куры. Проект покажет, смогут они адаптироваться к деревенской жизни или нет.

«Отправить в традиционную деревню блогеров и светских персонажей — это, конечно, неожиданно», — сказала «деревенская ведущая» Марина Федункив .

Шоу в эфире с 16 сентября.