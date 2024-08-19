«Куда живот девался?»: Кети Топурия щегольнула фигурой в облегающем мини-платье — спустя три недели после родов

И на днях Топурия решила отправиться на прогулку. Она показала, как выглядит спустя три недели после родов. На фото певица предстала в облегающем мини-платье и рубашке в клетку. Она скрыла изъяны фигуры, похваставшись стройностью.
Поклонники восхитились тем, как быстро Кети приходит в форму. Многие осыпали ее комплиментами.
«Неповторимая, ненаглядная, неотразимая девушка», - заявил nikolay_hryniuk.
«Вы просто огонь», - похвалила lovec1001snov.
«Как вы быстро похудели», - восхитилась elsa.karkashadze.
«Куда живот девался?» - спросила YuliaMonti_28.
Отметим, что пока лица младших детей артистка скрывает. Напомним, что у мужа Топурии есть двое детей от прошлых отношений.
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