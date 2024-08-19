«Куда живот девался?»: Кети Топурия щегольнула фигурой в облегающем мини-платье — спустя три недели после родов

Кети Топурия. Фото: соцсети Кети Топурии

Солистка «А’Студио» впервые продемонстрировала свои формы после появления третьего ребенка.

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что теперь не только поет на сцене, но и продюсирует молодые таланты. В этом году певица объявила о третьей беременности. Со своим мужем Львом Деньговым она растит сына Адама, которому три года. У артистки также есть дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом. Примечательно, что она всегда мечтала стать многодетной мамой. На этот раз у нее на свет появилась еще одна дочка. Кроха получила имя Николь.

И на днях Топурия решила отправиться на прогулку. Она показала, как выглядит спустя три недели после родов. На фото певица предстала в облегающем мини-платье и рубашке в клетку. Она скрыла изъяны фигуры, похваставшись стройностью.

Кети Топурия. Фото: соцсети Кети Топурии

Поклонники восхитились тем, как быстро Кети приходит в форму. Многие осыпали ее комплиментами.

«Неповторимая, ненаглядная, неотразимая девушка», - заявил nikolay_hryniuk.

«Вы просто огонь», - похвалила lovec1001snov.

«Как вы быстро похудели», - восхитилась elsa.karkashadze.

«Куда живот девался?» - спросила YuliaMonti_28.

Отметим, что пока лица младших детей артистка скрывает. Напомним, что у мужа Топурии есть двое детей от прошлых отношений.

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