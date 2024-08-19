«Куда живот девался?»: Кети Топурия щегольнула фигурой в облегающем мини-платье — спустя три недели после родов

Кети Топурия уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что теперь не только поет на сцене, но и продюсирует молодые таланты. В этом году певица объявила о третьей беременности . Со своим мужем Львом Деньговым она растит сына Адама, которому три года. У артистки также есть дочка Оливия от первого брака с Львом Гейхманом. Примечательно, что она всегда мечтала стать многодетной мамой. На этот раз у нее на свет появилась еще одна дочка . Кроха получила имя Николь.

И на днях Топурия решила отправиться на прогулку. Она показала, как выглядит спустя три недели после родов. На фото певица предстала в облегающем мини-платье и рубашке в клетку. Она скрыла изъяны фигуры, похваставшись стройностью.